Calvin Kleinen ist sauer! Der Aachener ist aktuell gemeinsam mit Freundin Roxy bei Temptation Island V.I.P. dabei – das Paar stellt dort seine gegenseitige Treue auf die Probe. So richtig gut scheint das bisher aber nicht zu laufen. Weil Roxy ausgiebig mit Singlemann Jay flirtet, ist Calvin ziemlich angepisst. Bei Promiflash erklärt der Rapper auch, was ihm daran am meisten Sorgen bereitet: "Bei Roxy war richtige Verlegenheit zu sehen und für mich sah es schon sehr innig und verliebt aus." Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de