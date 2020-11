Zwischen dem ehemaligen Prince Charming Nicolas Puschmann (29) und seinem Kuppelshow-Sieger Lars Tönsfeuerborn (30) ist alles aus! Am vergangenen Sonntag schockte der gebürtige Hamburger seine Fan-Gemeinde zunächst mit einem Trennungs-Statement in seiner Instagram-Story: "Das war's mit 'Nicolars'. Wurde mir eben so mitgeteilt", äußert er kühl in dem Clip. Dabei feierten der 29-Jährige und sein Partner erst vor knapp einem Monat ihr einjähriges Beziehungsjubiläum! Die Follower des Gay-Bachelors hatten deshalb so ihre Zweifel an der Echtheit des Liebes-Aus. Nun herrscht allerdings Gewissheit: "Das Einzige was ich dazu sagen möchte: Keiner von uns hat sich etwas zu schulden kommen lassen", bestätigt der Rotschopf am Montag.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de