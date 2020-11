Neele Bronst (24) arbeitet seit Jahren als Influencerin. Wer denkt, dass sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin deshalb ein Luxusleben leisten kann, täuscht sich allerdings gewaltig. Um mit diesen Vorurteilen aufzuräumen, bietet sie nun einen sehr ehrlichen und privaten Einblick in ihre Finanzen auf Instagram. Außerdem gibt die werdende Mama zu: "Ich hatte jetzt in den letzten Wochen eine sehr, sehr, sehr, sehr schwierige Zeit." Um für sich und ihr Baby einen Puffer anzusparen, hat sich Neele nun zusätzlich zu ihrem Dasein als Influencerin einen Vollzeitjob gesucht. In welchem Bereich diese Tätigkeit liegt, behält sie aber für sich.

