Wie steht es nach ihrer Trennung um Pietro Lombardi (28) und Laura Maria Rypa? Vor wenigen Wochen ging der Sänger mit traurigen Nachrichten an die Öffentlichkeit: Seine Beziehung zu der Influencerin scheiterte. Schnell wurde klar: Beide brauchen Zeit, um das Liebes-Aus zu verarbeiten. Pietro machte bereits deutlich, dass sich an seinem Single-Status vorerst nichts ändern werde. Laura wurde währenddessen mit Gerüchten konfrontiert, dass sie bereits einen neuen Mann an ihrer Seite habe. Eines steht jedoch fest: Zwischen dem einstigen Liebespaar herrscht offenbar nach ihrem Beziehungsende zumindest kein böses Blut!

