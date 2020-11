Germany's next Topmodel geht endlich in die nächste Runde! Zwar wird die 16. Staffel erst 2021 ausgestrahlt, die Dreharbeiten beginnen aber schon jetzt. Heidi Klum (47) höchstpersönlich bietet ihren Instagram-Followern seit Tagen Einblicke in die ersten Momente am Castingshow-Set. Immer an ihrer Seite: ihre älteste Tochter Leni. Welche Rolle die 16-Jährige hinter den GNTM-Kulissen spielt, bleibt aber noch ein Geheimnis.

