Fata Hasanović (25) zeigt sich im Netz gerne – ob sie dabei ein paar Kilo mehr oder weniger auf den Hüften hat, ist der ehemaligen Germany's next Topmodel-Finalistin herzlich egal. Was ihr allerdings nicht unbedingt gleichgültig ist, sind die negativen Reaktionen auf ihre Figur. Diese begleiten Fata bereits ihr ganzes Leben lang. Promiflash berichtete sie jetzt, dass das Bodyshaming vor allem während ihrer Schulzeit und auch 2016 während ihrer GNTM-Teilnahme extreme Züge annahm: "Zu sagen: ‘Du hast Bulimie, du bist krank, du bist ekelhaft.’ Das war schon etwas, was mich sehr getroffen hat, damals."

