Bastian Yotta (43) legt mit neuem Intim-Talk nach! Seit einigen Wochen sorgt der Kampf der Realitystars-Teilnehmer mit pikanten Pics für Schlagzeilen. Weil es jobmäßig wegen verschiedener Shitstorms und der aktuellen Gesundheitssituation nicht richtig rundläuft, hat er sich dazu entschieden, ins Erotikgeschäft einzusteigen. Auf seinem Telegram-Kanal teasert er deshalb aktuell seinen Sex-Content an. Für gewöhnlich sind die Bilder zwar zensiert, doch zuletzt konnten seine Fans doch noch einen Blick auf den kleinen Yotta in voller Pracht werfen – oder eher den großen? Der Reality-TV-Star verrät nämlich jetzt seine genauen Penismaße.

In einer privaten Telegram-Gruppe beantwortet der Wahlamerikaner immer wieder Fragen seiner Community. Und die hat anscheinend ganz brennend interessiert, wie groß das beste Stück auf dem Foto denn nun wirklich ist. "20 Zentimeter lang und 16 Zentimeter Umfang", schreibt Bastian und teilt dazu direkt ein neues frivoles Foto, auf dem sich sein Penis unter einem engen, schwarzen Einteiler abzeichnet. Den Overall hat Yotta nicht nur so weit geöffnet, dass man seine Bauchmuskeln sieht – er hat auch einen ziemlich lasziven Blick aufgelegt.

Dass der 43-Jährige seinen Waschbrettbauch so demonstrativ in die Kamera hält, dürfte auch einen ganz bestimmten Grund haben: Der Ex-Dschungelcamper hat in den vergangenen Monaten hart an seinem Körper gearbeitet. "Ich war verletzt und faul. Keine Entschuldigungen – es war meine Schuld, aber ich wollte hart arbeiten und meine Form zurückbekommen", schrieb er zu einer Collage, die ihn jeweils im Juni und Oktober dieses Jahres zeigt.

