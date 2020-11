Gerda Lewis (27) redet über ihre Sex-Vorlieben! Ihre Liebe hält die ehemalige Bachelorette bekanntlich nicht aus der Öffentlichkeit heraus. Was intime Details aus dem Bett angeht, hielt sich das Model allerdings bislang zurück. Jetzt stand Gerda ihren Fans bei einer Instagram-Fragerunde aber Rede und Antwort zu einigen ziemlich privaten Nachfragen. Sie plauderte über Verhütungsmethoden, One-Night-Stands und Sex-Locations. Hatte die Beauty auch schon mal ein Techtelmechtel an einem außergewöhnlichen Ort? "Tatsächlich nur ein einziges Mal, aber es ging gar nicht so um das ‘wo’, sondern eher, dass es sehr besonders war und etwas, was ich niemals vergessen werde", verriet sie.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de