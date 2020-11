Andrej Mangold (33) will dem Hass gegen ihn ein Ende setzen! Seit seinem Auftritt im Sommerhaus der Stars hat der ehemalige Bachelor wohl einiges an Beliebtheit einbüßen müssen – vor allem wegen seines Verhaltens gegenüber seines Ex-Flirts Evanthia Benetatou (28). Im Netz muss der Rosenkavalier deswegen harte Anfeindungen und Beleidigungen über sich ergehen lassen – einige davon teilte der gebürtige Hannoveraner nun mit seiner Instagram-Community: Von "Ekelhaft!" bis hin zu "Ich spucke auf dich!" ist alles dabei. Deswegen will Andrej sich nun gegen den Hate wehren – und auf Positivität setzen. Doch ob das etwas wird? Schließlich entschuldigte sich der Basketballer bisher immer noch nicht bei Eva...

