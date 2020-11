Oh, là, là – wen will Heidi Klum (47) denn hier verführen? Die 47-Jährige ließ im Netz schon immer tief blicken und präsentierte sich nicht selten spärlich bekleidet. Nicht nur für Shootings fallen bei der Germany's next Topmodel-Chefin die Hüllen, sie veröffentlicht auch gern ganz private Schnappschüsse. Egal ob es nackt hinter einem Vorhang, im Bett oder im Blumenbeet ist, die Model-Mama liebt es, mit ihren Reizen zu spielen. Nun schickte Heidi erneut sexy Grüße an ihre Fans – diesmal aus der Badewanne.

Auf Instagram brachte die Beauty mit ihrem neuen Video wahrscheinlich einige Fans um den Verstand. In einem 18-sekündigen Clip sieht man Heidi in der Badewanne liegen und sich verführerisch mit ihrer Zunge über die Lippen lecken. Mit einem Instagram-Filter verpasste sich die Model-Ikone kleine Hörner, die immer wieder ihre Farbe ändern. Dazu postete sie drei Teufel-Emojis – will sie damit zeigen, dass eine diabolische Seite in ihr steckt?

Das weiß wohl nur ihr Mann Tom Kaulitz (31). Ihm wird der sexy Clip seiner Liebsten sicher gefallen, denn schon in der Vergangenheit zeigte er sich auf Social Media begeistert vom erotischen Anblick seiner Liebsten. Was Heidis Community zu dem verführerischen Video sagt, bleibt ein Geheimnis, denn die Kommentare unter dem Beitrag sind ausgestellt.

Instagram / heidiklum Heidi Klum in der Badewanne

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2020

Wie findet ihr Heidis teuflische Grüße aus der Badewanne? Ziemlich heiß! Macht mich nicht an! Abstimmen Ergebnis anzeigen



