Mareike Lerch und Philipp Herder haben endlich geheiratet! Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin gab ihrem Freund am Freitag, den 13. November, auf einem Standesamt in Berlin das Jawort. Zuvor hatten die beiden aufgrund der aktuellen Lage ihre Planung bereits zwei Mal über den Haufen werfen müssen. Jetzt hat es endlich geklappt. Promiflash traf die beiden direkt nach der Trauung und hakte mal nach, wie emotional die Feier für die beiden war: "Ich habe schon gemerkt, dass ich Pipi in den Augen hatte. Bei Philipp auch ein bisschen, aber er hat es dann runtergespült", verriet Mareike. Besonderer Hingucker: Das Brautkleid des Tattoomodels bestand gänzlich aus schwarzem Tüllstoff und war von vorne wie von hinten durchsichtig.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de