"Sieh her, was dir entgeht" – ist es vielleicht das, was sie damit sagen will? Erst fünf Monate sind vergangen, seitdem Iggy Azalea (30) ihren ersten Sohn Onyx zur Welt brachte. Nun präsentiert sie ihrer Community ziemlich heiße Fotos. Darauf setzt die Rapperin ihre heißen Kurven und superschlanke Taille in Szene. Die Fans der "Fancy"-Interpretin sind begeistert von Iggys After-Baby-Body und überschütten die 30-Jährige in der Kommentarspalte mit Komplimenten. Doch wollte sie mit der Erotik-Offensive womöglich eine ganze bestimmte Person erreichen?

Spielerisch gab sich die Rapperin zunächst verunsichert, ob ihre geteilte Bilderreihe überhaupt gut ankommt. Sie kommentierte auf Instagram: "Ich fühlte mich echt süß – aber kein einziger Schnappschuss ist richtig gut geworden!" Dann scherzte Iggy: "Wenn man die Augen zusammenkneift und schnell durch alle drei Fotos wischt, sehe ich heiß aus!" Ihre Follower verteilten für die Pics aber viele Herz-Emojis und Liebesbekundungen an die Sängerin. Ob die Blondine das vorab schon erahnte und so ein Zeichen an ihren Ex-Freund Playboi Carti (24) senden wollte?

Die beiden führten seit 2018 eine On-Off-Beziehung. Ihre Krisen schienen zuletzt dank des gemeinsamen Babys überwunden. Doch vergangenen Monat schockte die Entertainerin ihre Fans, als sie erneut die Trennung vom Vater ihres Sohnes verkündete. Iggy ließ durchblicken, dass er ihr Vertrauen missbraucht habe. Allerdings betonte sie, dass Carti sein Kind sehr liebe und dass sie beide weiterhin die Elternrolle übernehmen würden.

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im weißen Body November 2020

Instagram / thenewclassic Iggy Azaleas After-Baby-Body im November 2020

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea mit Söhnchen Onyx im November 2020

