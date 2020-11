Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) fühlen sich bei Temptation Island V.I.P. falsch dargestellt! Weil die Influencerin erklärte, keine Kinder zu wollen, schien ihr Verlobter in der Sendung zu weinen. Gegenüber Promiflash stellte der ehemalige Love Island-Kandidat jetzt aber klar: Er habe nicht wegen Stephis Kinder-Aussage geweint. "Das Thema Kinder haben wir direkt am Anfang der Beziehung offen kommuniziert und geklärt. Deswegen war ich auch total schockiert und angekotzt, dass es bei den Szenen, die im Lagerfeuer gezeigt wurden, so aussah, als ob dieses Thema ein riesiges Problem in unserer Beziehung darstellt." Doch wie stehen Stephi und Julian wirklich zu Nachwuchs? In älteren Promiflash-Interviews gehen ihre Meinungen auseinander...

