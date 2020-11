Paulina Ljubas (23) ist ihren Job bei der RTL2-Serie Köln 50667 los! Die Laiendarstellerin sorgte vor rund einer Woche zusammen mit Love Island-Hengst Henrik Stoltenberg und zwei, drei weiteren TV-Sternchen für einen Mega-Aufreger. Im Rahmen eines Musikvideodrehs parodierten sie zu sechst das Trennungsstatement von Henriks Ex Sandra Janina und luden es anschließend ins Netz. Jetzt bekommt Paulina die Quittung – nicht wegen ihrer Nachäff-Aktion, sondern wegen ihres Erscheinens vor Ort an sich! Eigentlich hätte sich die 23-Jährige zu diesem Zeitpunkt in Quarantäne befinden müssen, da sie zuvor Kontakt zu Corona-positiv getesteten Kollegen am Set gehabt hatte! Die Produktionsfirma warf sie daraufhin wegen "arbeitsrechtlichen Fehlverhaltens" hochkant raus, wie ein Sprecher gegenüber Bild bestätigte.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de