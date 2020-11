Was läuft denn jetzt wirklich zwischen Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (23)? Nach seiner Trennung von Sandra Janina spekulieren die Fans schon seit einigen Tagen, ob der Ex-Love Island-Boy mit der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin zusammen ist – die beiden wurden nämlich händchenhaltend in der Kölner Innenstadt gesichtet. Ein Insider bestätigt jetzt die neuen Liebesgerüchte um den Kuppelshow-Kandidaten und die Blondine. Die beiden sollen tatsächlich mehr als nur Freunde sein: "Ich habe gerade erfahren, dass Henrik mit Paulina zusammen ist", packte der Vertraute aus.

