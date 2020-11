Holla, die Waldfee – Emily Ratajkowski (29) kann sich aber sehen lassen! Vor wenigen Wochen gab die Beauty bekannt, dass sie und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem verzaubert vor allem das Model seine Fans fleißig mit Babybauchbildern und Schwangerschaftsupdates – so wie jetzt wieder: Emily teilt ein ziemlich heißes Bild von sich, auf dem sie ihre Kugel gekonnt in Szene setzt!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die Schönheit in den vergangenen Wochen etliche Pics von ihrem immer größer werdenden Babybauch. Doch ihr aktueller Beitrag toppt beinahe alle: In einem engen, bodenlangen Kleid posiert die 29-Jährige für die Kamera und lässt ihren Schwanger-Glow wirklich für sich sprechen. "Er wächst immer weiter", betitelt Emily ihren Beitrag – und bei diesem Anblick sind die Fans total aus dem Häuschen. "Du bist so eine wunderschöne Mama", kommentiert unter anderem ein Follower.

Aber nicht alles teilt die "I Fell Pretty"-Darstellerin mit ihrer Community. Erst kürzlich hatte Emily nämlich in einem Interview verraten, dass die Eltern in spe das Geschlecht ihres Babys geheim halten wollen. "Wir antworten meist, dass wir das Geschlecht erst kennen, wenn unser Kind 18 Jahre alt ist", hatte sie erklärt. Sie wolle ihrem Kind keinen Geschlechterstereotypen aufzwingen.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Oktober 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

