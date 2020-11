Rebel Wilson (40) hatte einen Unfall! Die Schauspielerin ist zurzeit in Mexiko, um dort die Abenteuer-Show "Straight Talking" zu drehen. Während einer Arbeitspause nutzte sie nun die Traumlocation, um am Strand ein paar sexy Bilder von sich zu schießen – dabei wurde die Pitch Perfect-Darstellerin von einer Welle mitgerissen. Das Resultat: Ihre Brust ist schlimm geprellt. "Sie ist blutunterlaufen und sehr angeschwollen. Die Kratzer reichen bis auf meinen Bauch. Ich bin auf einen Felsen geknallt", erzählte die Blondine in ihren Instagram-Storys.

