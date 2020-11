Helen Flanagan (30) präsentiert ihr Babyglück! Vor wenigen Wochen hatte die britische Schauspielerin ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht im Netz überrascht: Mittels eines niedlichen Familienfotos hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet. Die "Coronation Street"-Darstellerin und ihr Verlobter Scott Sinclair erwarten also aktuell ihr drittes Kind – und davon gibt sie ihren Fans im Netz nur allzu gerne Einblicke: Helen setzte ihren Babybauch auf einem Social-Media-Schnappschuss in sexy Unterwäsche in Szene!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Helen ein Foto, mit dem sie ihre Fans an ihrem Babyglück teilhaben ließ: Auf dem Pic posiert die werdende dreifache Mutter kniend in Unterwäsche – und dabei präsentiert sie stolz ihren kugelrunden Babybauch. Mit perfekt sitzender Frisur und einem glamourösen Make-up strahlt die 30-Jährige überglücklich in die Kamera. "Scott war mein Fotograf", erlaubte sie ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen.

Und dieses zauberhafte Babybauch-Shooting hat offenbar nicht nur der Mama in spe große Freude bereitet, auch ihre Fans sind ganz hin und weg: Neben etlichen Herz-Emojis hinterließen sie auch Komplimente in der Kommentarspalte ihres Idols. "Wunderschön", "Du siehst umwerfend aus" oder auch "Wow, dein Bauch wird immer größer", schrieben ein paar Nutzer auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan im November 2020

Anzeige

Instagram / hjgflanagan Die britische Schauspielerin Helen Flanagan mit ihrer Tochter Matilda

Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, britische Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de