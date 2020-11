Diese Promi-Ladies werden dem Traualtar wohl immer fernbleiben! Während einige Stars die perfekte Traumhochzeit wollen, ist der Bund der Ehe für andere gar keine Option: Charlize Theron (45), Tyra Banks (46), Marisa Tomei (55) oder Winona Ryder (49) haben bis heute nicht geheiratet. Entweder fehlte ihnen der richtige Partner oder der Wille, einer Person das Jawort zu geben. Oprah Winfrey (66) ist beispielsweise schon 24 Jahre mit ihrem Liebsten Stedman Graham (69) liiert. Im Februar erklärte die Moderatorin jedoch in ihrem O, The Oprah Magazine: "Mir wurde klar, dass ich eigentlich keine Ehe will. Ich wollte zwar gefragt werden. Ich wollte wissen, dass er findet, ich wäre es wert, seine Frau zu sein. Aber ich wollte nicht die Opfer, die Kompromisse und das tägliche Engagement, das erforderlich ist, damit eine Ehe funktioniert."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de