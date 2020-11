Zoff bei Prince Charming! In der vierten Folge kommt der Konkurrenzkampf unter den verbliebenen 14 Kandidaten so richtig ins Rollen. In der Woche zuvor fielen die ersten Küsse. Andrea Delcuor bekam Alexander Schäfers Lippen beim Einzeldate zu spüren und Joachim am Abend heimlich im Sexkeller. Als auch die anderen erfahren, dass Alex mit Joachim geknutscht hat, können sie ihren Unmut nicht zurückhalten.

Im kleinen Kreise unterhalten sich Gino Bormann (32), Lauritz Hofmann (28), Arne Szalay und Andrea über die Aktion. Die Jungs glauben, der Wiener würde ein falsches Spiel spielen. Immerhin kuschelte er nicht nur mehrmals mit Jan Maik Baumann, er ließ sich auch von Sascha Vaegs die Brustwarze streicheln. In Andreas Augen hat Joachim kein Niveau. "Wenn Joachim so ist, wie er bei uns jetzt war, dass er einfach nur der Niceboy ist, und smilen kann und mehr nicht drauf hat, dann wird der Prince das merken", analysierte Lauritz die Situation. Dann kommt überraschend Alex zum Frühstück und alle versammeln sich um den Tisch. Der Hottie will aber nicht nur gemeinsam mit seinen Liebesanwärtern in den Tag starten, sondern hat auch noch etwas zu verkünden: Er entführt einen von ihnen jetzt direkt zum nächsten Einzeldate.

Das schmeckt den anderen Jungs, die aktuell noch um die Gunst von Alexander kämpfen, so gar nicht. "Diese Schlampe", tobt es aus Arne heraus. Gino kann die Entscheidung nicht nachvollziehen, weil Jo in seinen Augen nicht gerade der interessanteste Kandidat sei. "Er sieht gut aus, ist aber dumm wie ein Fick-Schnitzel. Er ist halt nur für eine Nacht jemand", lästert David Lovric weiter.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

