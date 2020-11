Oh, là, là – Heidi Klum (47) zeigt jetzt, was sie unter ihren Klamotten trägt. Das Supermodel lässt seine Netz-Community aktuell sehr oft an seinem Leben teilhaben – selbst intimere Momente sind nicht tabu. So konnten die Follower der GNTM-Chefjurorin ihr bereits beim Baden oder beim Grillen im Bikini zusehen. Jetzt gewährt sie erneut sehr private Einblicke. Denn die Blondine präsentiert sich im wild gemusterten BH.

Ganz lasziv rekelt sich Heidi in ihren Instagram-Storys auf einem Bett. Dabei ist nicht nur ihr absoluter Traumkörper eine wahre Augenweide, sondern auch ihr BH mit Leoprint. Wie die vierfache Mutter ausplaudert, habe sie die Reizwäsche von der Designerin Marina Hoermanseder geschenkt bekommen. Und von dem Hauch von einem Nichts scheint die Wahlamerikanerin total begeistert zu sein. "Uh, sexy", sagt die 47-Jährige, während sie ein Video von sich in dem aufreizenden Unterwäschestück filmt.

Über das Geschenk freut sich aber bestimmt nicht nur Heidi, sondern auch ihr Mann Tom Kaulitz (31). Zusammen postete das Pärchen zuletzt auch einen sehr gewagten Clip. Sie stellten ein Video von sich ins Netz, das sie singend unter der Dusche zeigt.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im November 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei den Dreharbeiten zur 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" im November 2020

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Angel Ball in New York im Jahr 2019

