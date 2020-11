Geht es für Anne Wünsche (29) bald zum Beauty-Doc? Eigentlich predigt die Influencerin ihrer Fangemeinde immer wieder, sich selbst zu lieben. Daher zeigt Anne sich oftmals völlig ungeschönt im Netz – obwohl sie nicht immer zufrieden mit ihrem Körper ist, möchte sie sich selbst akzeptieren, wie sie ist. Nun allerdings schlägt sie ganz neue Töne an – würde Anne bei ihrem Hintern etwa nachhelfen lassen?

Auf Instagram teilt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ein Foto mit ihren Fans, auf dem ihr Allerwertester deutlich imposanter erscheint als üblich. Das hat wohl auch Anne selbst bemerkt: "Keine Ahnung, was der Spiegel mit meinem Oberschenkel und meinem Arsch gemacht hat, aber es gefällt mir. Eigentlich habe ich voll den kleinen Po", stellt die TV-Bekanntheit fest. Offenbar scheint sie so angetan von dem Anblick zu sein, dass sie sogar einen Besuch beim Schönheitschirurgen in Erwägung zieht: "Ich würde mir den glatt machen lassen – so mit Eigenfett. Aber ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann meine Motivation für Sport finde", scherzt die Zweifach-Mama.

Dass Anne dem Gang zum Chirurgen nicht ganz abgeneigt ist, zeigte sich bereits in der Vergangenheit: Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Juna unterzog sie sich einer Brust-OP. "Ich kann meine Brüste nicht mehr leiden und ich will mich endlich wieder wohlfühlen", rechtfertigte die mittlerweile 29-Jährige damals ihr Vorhaben.

