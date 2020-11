Heidi Klum (47) zieht mal wieder blank! Das schöne Model setzt in letzter Zeit voll und ganz auf nackte Haut: Auf zahlreichen Fotos, die sie via Instagram veröffentlicht, posiert die Blondine hüllenlos – egal, ob beim Sonnenbaden oder Spontan-Shooting im Bett. Jetzt zieht sie mit Ehemann Tom Kaulitz (31) nach und zeigt sich mit dem Tokio Hotel-Rocker bei einer gemeinsamen Dusche! Doch damit nicht genug: Kurz darauf präsentiert sich die 47-Jährige dann nämlich in sexy Unterwäsche im Leo-Look!

