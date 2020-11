Damit hat wohl niemand gerechnet: Gerade erst gab Daniela Büchner (42) bekannt, dass sie mit Ennesto Monté (45) zusammen ist! Schon Anfang November hatte die Witwe von Jens Büchner (✝49) verraten, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe. Doch eigentlich wollte sie ihr Glück bis zuletzt noch privat halten. Da eine große Zeitung der TV-Bekanntheit nun allerdings drohte, private Fotos der beiden zu veröffentlichen, sah sich die 42-Jährige gezwungen, selbst damit an die Öffentlichkeit zu gehen. "Ihr wisst, dass ich mit euch immer sehr ehrlich bin, und daher wollte ich, dass ihr das von mir persönlich erfahrt", stellte sie in einer Instagram-Story mit gemeinsamem Fotos von sich und dem Schlagersänger klar.

