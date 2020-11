Henrik Stoltenberg macht es endlich offiziell: Der "schloppige" Love Island-Kandidat datet wirklich die Ex-Köln 50667-Bekanntheit Paulina Ljubas (23). Ein Promiflash-Insider hatte schon kurz zuvor verraten, dass die beiden ein Paar seien. In einem Bild-Interview sprach Henrik nun erstmals über die neue Frau in seinem Leben. "Wir haben uns durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt und daten uns seit zwei Wochen. Wir gucken beide jetzt, wo das hinführt. Aber ich bin ja auch auf der Suche nach was Ernstem. Meine wilden Jahre sind vorbei", berichtete der 23-Jährige. Nachdem seine Ex Sandra Janina offenbar nicht die Richtige für ihn war, soll mit Paulina nun alles besser werden.

