Achtung, Spoiler! Die deutschen Grey's Anatomy-Fans müssen sich noch ein bisschen auf die 17. Staffel gedulden. In den USA lief die Auftaktfolge bereits am vergangenen Donnerstag – und die hatte es in sich! Fan-Liebling Derek Shepherd, gespielt von Patrick Dempsey (54), kehrt zurück. Der Ehemann von Hauptfigur Meredith Grey ist schon vor einigen Jahren bei einem Autounfall verstorben. Wie kann McDreamy also jetzt sein Comeback feiern?

