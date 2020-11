Da hat Bernard Tomic mal eben die Sportart gewechselt! Der Australier ist eigentlich für seine Leistung im Tennis bekannt. Seit seiner Jugend steht er auf dem Platz und fährt einen Sieg nach dem anderen ein. Doch jetzt stellt der Ballsportler sein Talent auf einem ganz anderen Gebiet öffentlich zur Schau: Er drehte mit seiner Freundin Vanessa Sierra ein Sextape – und lud es im Netz hoch!

Da hat Bernard dieses Mal mit ganz anderen Bällen jongliert! Einen ersten Vorgeschmack auf die pikanten Szenen, die auf der Plattform OnlyFans zu finden sind, gibt Vanessa ihren Fans auf ihrer Instagram-Seite: "Ups, ich habe Tomic überredet, etwas Böses zu tun. Klickt auf meine Webseite, um es zu sehen. Sorry, Mama", schreibt die ehemalige Love Island-Beauty zu einigen anzüglichen Pärchenbildern.

Na, diesen außergewöhnlichen Beziehungsschritt wagen die Turteltauben ziemlich früh in ihrer noch recht frischen Verbindung. Tatsächlich sind die zwei erst am vergangenen Donnerstag mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit gegangen. In dem Paar-Outing-Clip küsste der Profi seine Liebsten in den Nacken. Wie lange die beiden schon zusammen sind, verraten sie derzeit jedoch noch nicht.

Getty Images Bernard Tomic, Tennisspieler

Instagram / vanessa5ierra Vanessa Sierra und Bernard Tomic im November 2020

Instagram / vanessa5ierra Vanessa Sierra, Reality-TV-Sternchen

