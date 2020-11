Hallöchen, Popöchen! Seit ein paar Wochen kommen die Fans von Nicole Scherzinger (42) im Netz fast täglich in den Genuss von heißen Bikini-Schnappschüssen. Ob die Sängerin so womöglich versucht, die ständigen Schwangerschaftsgerüchte endlich aus dem Weg zu schaffen? Falls ja, scheint die Strategie sehr gut aufzugehen. Jetzt ist nicht mehr von einem möglichen Baby die Rede – sondern Nicoles sexy Kehrseite sorgt nun für zahlreiche Schlagzeilen.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 42-Jährige einen Schnappschuss, der wohl einigen Followern den Atem raubt. Die traumhafte Kulisse im Hintergrund wird dabei allerdings schnell zur Nebensache: Die meisten haben nur Augen für die Musikerin, die sich in einem Bikini mit Leoparden-Print während des Sonnenuntergangs am Rande eines Pools rekelt. Zahlreiche User kommentieren den Beitrag – so auch Kollegin Meghan Trainor (26). "Booty Goals", schwärmt die "All About That Bass"-Interpretin von Nicoles Po.

Momentan veröffentlicht die Pussycat Dolls-Frontfrau ein verführerisches Foto nach dem anderen – und auf jedem Einzelnen kommt ihre tolle Figur zum Vorschein. Für diesen Traumbody legt sich Nicole aber auch mächtig ins Zeug: Denn wenn sie sich auf ihrem Account nicht gerade in Bademode präsentiert, sieht man sie bei schweißtreibenden Work-outs.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, November 2020

Instagram / te11 Thom Evans und Nicole Scherzinger im Oktober 2020

