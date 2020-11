Bei Temptation Island V.I.P. kommen die Damen immer mehr in Fahrt! In der vergangenen Folge der Sendung ging es heiß her – und zwar vor allem zwischen den Single-Ladys untereinander. Dem vergebenen Ludwig (39) schien das zu gefallen, wie er im Interview zugab. Vor allem zwei der Verführerinnen hatten es ihm angetan. Ludwigs Mitbewohner Julian (28) nahm die Szenerie genauer unter die Lupe.

“Der Typ hat kranke Sexphantasien, meiner Meinung nach. Er steht so krass darauf, wenn Mädels vor ihm rummachen. [...] Der ist schon willig, der ist horny drauf", erzählte Julian im Einzelinterview. Bei einer der abendlichen Parties in der Villa wurde gezeigt, wie die Single-Frauen Sarah und Lina vor Ludwig miteinander kuschelten und herumalberten – und er schien diesen Anblick sehr genossen zu haben. “Das mag ich definitiv gern", räumte Ludwig danach ein.

Sarah ist sich bei einer Sache sicher: "Ich würde schon sagen, dass man Ludwig knacken kann. Man muss es nur auf die richtige Art und Weise machen” – und die haben die Ladys scheinbar nun herausgefunden. Wird Ludwig der Verführung weiterhin widerstehen können? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Giulia Siegel und Ludwig Heer, Promipaar

Anzeige

TVNOW Ludwig Heer, Teilnehmer von "Temptation Island V.I.P." 2020

Anzeige

Instagram / linakottutz Ludwig Heer und Lina Kottutz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de