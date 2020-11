Was läuft da zwischen Andrej Mangold (33) und LaFee? Kurz nach der Trennung des Ex-Bachelors und seiner Auserwählten Jennifer Lange (27) zeigt sich der Basketballer via Instagram mit einer anderen Frau an seiner Seite: Und zwar mit der Musikerin Christina Klein alias LaFee (29). Nach einem gemeinsamen Kochabend unter Freunden lassen die beiden den Tag gemütlich ausklingen. Dabei ist die Geschichte zum Kontakt zwischen der Sängerin und dem einstigen Rosenkavalier äußerst pikant – immerhin ist LaFee eine gute Freundin von Andrejs Ex Jenny. Und auch die Zumba-Tänzerin meldet sich nach dem Liebes-Aus mit einem kryptischen Zitat im Netz. Doch wie geht es der 27-Jährigen überhaupt in diesen Tagen?

