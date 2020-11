Calvin Kleinen ist begeistert, was seine Masturbationsszene bei dem Publikum von Temptation Island V.I.P. auslöst! Der Freund von Roxy Zinger polierte sich in der fünften Folge der Fremdflirtshow am helllichten Tag – aber immerhin unter einer Decke – den Kolben. Offenbar hatte sich bei dem TV-Casanova einfach zu viel angestaut. Schließlich war er vor Ort von jeder Menge heißer Frauen umgeben. Im Promiflash-Interview verrät der 28-Jährige jetzt, warum ihm keine andere Wahl geblieben ist, als sich vor laufenden Kameras einen runterzuholen: "Bei mir waren sogar auf der Toilette Kameras, weil die Wände aus Glas waren. Ich hatte keine Lust, mir in irgendeiner Ecke die Palme zu wedeln, da lege ich mich lieber gemütlich ins Bett." Er schäme sich nicht dafür, dass ihm dabei nun ganz Deutschland zusehen konnte – ganz im Gegenteil. "Ich hab mich wirklich totgelacht, die Musik dabei im Hintergrund war genial!"

