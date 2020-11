Am Mittwoch ließ Danni Büchner (42) eine gigantische Liebesbombe platzen: Sie und Enneso Monté (45) sind ein Paar! Schon vor einiger Zeit hätte es zwischen die beiden geknistert, doch die Reality-TV-Bekanntheiten wollten ihr Glück zunächst geheim halten. Jetzt, genau zwei Jahre nachdem Dannis Ehemann und Ballermannstar Jens Büchner (✝49) an Krebs gestorben war, machen sie ihre Beziehung offiziell – und geizen seither nicht mit romantischen Liebesbekundungen im Netz. Für so manch einen geben Danni und Ennesto offenbar noch ein recht ungewohntes Bild miteinander ab. Nicht nur Allroundtalent Désirée Nick (64) muss sich noch an diese überraschende Paarung gewöhnen: Auch für die Mehrheit einer Promiflash-Umfrage ist der Anblick noch teilweise ungewohnt.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de