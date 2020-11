Udo Walz (✝76) ist tot. Der Starfriseur starb überraschend am Freitag, den 20. November, in Berlin, wie sein Ehemann Carsten Thamm-Walz gegenüber Bild bestätigt. Vor zwei Wochen war der 76-Jährige nach einem Diabetes-Schock ins Koma gefallen – am Freitagmittag ist er dann verstorben: "Udo ist friedlich um 12 Uhr eingeschlafen." Anfang September hatte man sich bereits um den Friseurmeister gesorgt, da er im Rollstuhl gesessen hatte. Laut Walz selbst sei das aber nur einer missglückten Pediküre verschuldet gewesen, die anschließend mittels einer Operation wieder "zurechtgerückt" worden war.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de