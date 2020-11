Die Gerüchteküche um Sarah (29) und Dominic Harrisons (29) Beziehung ist am Brodeln! Für gewöhnlich versorgen die beiden Influencer ihre Fans mehrmals täglich mit den neusten Updates aus ihrem gemeinsamen Ehe- und Familienleben. Doch vor wenigen Tagen war Sarah plötzlich gar nicht mehr in den Beiträgen ihres Mannes zu sehen. Einige Follower befürchteten deshalb, dass sich die beiden getrennt haben könnten. Doch Dominic gab schnell Entwarnung. In seiner Instagram-Story schrieb er: "Nur, weil man Sarah 48 Stunden lang nicht in meiner Story sieht und sie eine kleine Storypause macht, bekomme ich Nachrichten, ob wir noch ein Paar sind. Chillt mal!"

