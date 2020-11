Liegt es an seinen roten Haaren, seinem verschmitzten Lächeln – oder an noch etwas ganz anderem, dass Prinz Harry (36) jetzt eine ganz besondere Ehre zuteil wurde? Der 36-Jährige lebt nach der Niederlegung seiner royalen Pflichten mit seiner Gattin Herzogin Meghan (39) und dem gemeinsamen Sohn Archie Harrison (1) in Kalifornien. Dass er sich mit seiner Familie nach Übersee verzogen hat, kam beim britischen Volk nicht sonderlich gut an – einer Sache hat all das aber keinen Abbruch getan: Harry wurde jetzt zum Prinzen mit dem größten Sexappeal gewählt!

In einer Umfrage von People hatte der Blaublüter seine hübsche Nase vorn: Er ist zum sexysten Royal gewählt worden! Er setzte sich bei den Verehrerinnen und Verehrern gegen seinen Bruder William (38) und zahlreiche andere Royals, wie beispielsweise den schwedischen Prinzen Carl Philip (41), Prinz Felix von Luxemburg oder Prinz Mateen aus Brunei, durch. Vor einem Jahr konnte Harry schon einmal eine ähnliche Auszeichnung für sich verbuchen – 2019 galt er als der sexyste Papa der Welt.

Dabei hätten die Prinzen, die die Wahl nicht für sich entscheiden konnten, auch einiges zu bieten gehabt. Prinz Felix von Luxemburg spricht beispielsweise sieben Sprachen und ist mit der deutschen Wissenschaftlerin Claire Lademacher (35) verheiratet. Abdul Mateen aus Brunei postet zudem im Gegensatz zu Harry gerne Fotos aus dem Gym, in dem er sich regelmäßig alles andere als untätig aufzuhalten scheint – ein definiertes Sixpack ziert den Oberkörper des Thronfolgers.

Getty Images Prinz Harry im November 2019

Getty Images Prinz Carl Philip im August 2020

Instagram / tmski Prinz Mateen aus Brunei im Oktober 2020

