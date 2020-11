Am kommenden Dienstag ist es so weit: Die Herbst-Staffel von The Masked Singer geht zu Ende und alle fünf verbliebenen Masken werden fallen! Während der prominente Inhalt des Skeletts und der Erdmännchen-Kostüme mit Sarah Lombardi (28) und Daniela Katzenberger (34) sowie Lucas Cordalis (53) schon eindeutig zu sein scheint, geben andere Kandidaten noch hartnäckige Rätsel auf. Promiflash macht deshalb vorab den Final-Check: Was sind die heißesten VIP-Tipps? Zumindest eine Sache ist zum geheimnisvollen Anubis schon geklärt: Hinter der Maske steckt nicht der Moderator Klaas Heufer-Umlauf (37). Nach dem Halbfinale führte er nämlich durch seine eigene Live-Sendung Late Night Berlin. Die Indizien scheinen eher auf den Sänger Ben (39) hinzuweisen. Und auch das Alien könnte sich versehentlich im Netz selbst enttarnt haben: Der The Bosshoss-Star Alec Völkel (48) stellte auf Spotify nämlich eine Playlist zusammen – ausgerechnet mit den Songs, die der flauschige Außerirdische auf der "The Masked Singer"-Bühne performt hat!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de