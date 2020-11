Kai Havertz ist auf den Hund gekommen! Der 21-jährige Aachener spielt nicht nur für Chelsea, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft. Via Social Media hält der Hottie seine Fans regelmäßig über seinen Sportler-Alltag auf dem Laufenden. Doch seit Kurzem gibt es noch einen weiteren, sehr beliebten Posting-Inhalt: Den neuen Familienwelpen. Gerade erst veröffentlichte der attraktive Sportler einen neuen Schnappschuss mit dem Vierbeiner – doch welcher der beiden Cuties ist eigentlich süßer?

Auf dem Instagram-Schnappschuss sitzt Kai breitbeinig in einem gemütlichen Home-Outfit mit Jogginghose und Hoodie da, sein kleiner Welpe hat es sich zwischen seinen Beinen gemütlich gemacht. "Wir sind endlich wieder zurück", schrieb Kai unter das Foto. Das letzte Bild mit seinem Hund veröffentlichte er vor einer Woche – die Aufnahme konnte über 470.000 Likes abstauben. In diesem Beitrag verriet er, dass er in Zeiten von Social Distancing viel Zeit bei der Familie verbringen würde.

Die Fans sind von dem Bild auf jeden Fall mehr als begeistert. "Ihr seid so süß, oh mein Gott" oder "Diesen Welpen will man einfach nur knuddeln", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen. Aber jetzt seid ihr gefragt, welchen der beiden findet ihr süßer? Am Ende des Artikels könnt ihr in der Umfrage abstimmen.

Instagram / kaihavertz29 Kai Havertz, Fußballprofi

Getty Images Kai Havertz bei einer Pressekonferenz

Getty Images Kai Havertz, Fußballprofi

