Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99) haben Grund zum Feiern! Die Liebesgeschichte des royalen Paares nimmt schon in ganz jungen Jahren ihren Lauf: Als Teenager verliebt sich Elizabeth bei einem Event in den Duke of Edinburgh. Am 20. November 1947 treten die zwei schließlich vor den Traualtar und geben sich das Jawort. Und das bedeutet: Mittlerweile sind die Königin und ihr Prinzgemahl schon ganze 73. Jahre verheiratet. Anlässlich ihres Hochzeitstages nimmt Promiflash die Lovestory der beiden noch einmal genauer unter die Lupe...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de