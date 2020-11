Body-Shaming bei Prince Charming! In Folge vier erlaubte sich Kandidat Andrea Delcuor eine böse Bemerkung über den Body von Konkurrent David Lovric. Dieser tat das Ganze mit einer Mittelfinger-Geste ab. Im Promiflash-Interview verriet der Make-up-Artist nun, wie es ihm wirklich dabei ging: "Für mich war das in der Situation sehr verletzend, weil ich schon in der Vergangenheit sehr viele Situationen erlebt habe, wo mein Körper sehr negativ dargestellt wurde." Vor wenigen Tagen unterzog sich der Kölner einer Fettabsaugung. Dies solle aber nicht mit dem Vorfall auf Kreta zusammenhängen.

