Dieser Urlaub sorgt für dunkle Gewitterwolken am sonst so klaren Social-Media-Horizont! Sam Dylan (29) und Georgina Fleur (30) genehmigen sich derzeit eine ausgiebige Auszeit in Dubai – und gönnen sich dabei allerlei Luxus und Dekadenz. Sams Partner Rafi Rachek (30) kann diesem üppigen Urlaub allerdings so gar nichts abgewinnen – in seiner Instagram-Story wetterte er: "Ich finde das Verhalten von Sam und Georgina momentan sehr respektlos. Die sind jetzt schon über eine Woche in Dubai [und] nehmen Corona gar nicht ernst." Doch damit nicht genug: Auch Sam und Georgina schalteten sich aus Dubai ein und heizten den öffentlichen Streit noch weiter an...

