Emily Ratajkowski (29) rockt den Mama-Look! Wie die Laufstegschönheit vor rund einem Monat stolz bekannt gab, erwartet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) das erste Kind. Dass die Beauty inzwischen mehr als die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich hat, ist auch nicht mehr zu übersehen: Ihr hübscher Babybauch wird langsam kugelrund – und Emily weiß ganz genau, wie sie ihn am besten zur Geltung bringt!

Das beweisen nun diese Fotos: Paparazzi lichteten die 29-Jährigen am Sonntag bei einem Spaziergang in Los Angeles ab. Emily hatte ein enges schwarzes Strickkleid an, das all ihre Kurven perfekt hervorhob – vor allem natürlich ihren Babybauch. Dazu kombinierte das Model weiße Cowboystiefel und eine kleine schwarze Tasche. Ihr Gesicht verbarg sie unter einer großen Sonnenbrille sowie einer schwarzen Mund-Nasen-Maske.

Ganz klar: Emily zeigt sich auch in der Schwangerschaft gerne von ihrer sexy Seite! Erst vor wenigen Tagen teilte sie ein superheißes Spiegelselfie auf Instagram – auf dem sie splitterfasernackt war. Was sagt ihr dazu, dass sie sich so präsentiert? Stimmt ab!

Rachpoot/MEGA Emily Ratajkowski in Los Angeles

Rachpoot/MEGA Emily Ratajkowski in Los Angeles

Instagram / emrata Mode Emily Ratajkowski

