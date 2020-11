Sandra Lambeck (28) kann ihre Schwangerschaft nun nicht mehr länger verstecken! Vor wenigen Tagen überraschte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Community mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Sie erwartet ihr erstes Kind. Dazu teilte die Beauty bereits eine erste Aufnahme, auf der sie ihre sexy Schwangerschaftskurven gekonnt in Szene setzt. Jetzt postete die Bald-Mama weiteren Content: Auf neuen Schnappschüssen präsentiert Sandra stolz ihren Babybauch!

Via Instagram zeigt sich die werdende Mutter nun äußerst verführerisch: Mit glatter Mähne, perfektem Lidstrich und einer atemberaubenden Ausstrahlung posiert die Beauty im Treppenhaus. Dabei fällt allerdings ein Detail direkt ins Auge: Sandras XXL-Babybäuchlein, das sie liebevoll mit ihren Händen hält. Auf einem weiteren Bild steht die dunkelhaarige Schönheit sogar lediglich mit einem Sport-BH und einem halb angezogenen Overall an einer Straßenkreuzung.

"Wenn mein Kind meine Ausstrahlung bekommt, bin ich ziemlich am Arsch", scherzte Sandra unter ihren neuesten Pics. Ihrem äußeren Erscheinungsbild nach zu urteilen dürfte es auch gar nicht mehr allzu lange dauern, bis die 28-Jährige ihren Nachwuchs in den Armen halten darf. Den genauen Geburtstermin hat der Reality-TV-Star allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Instagram / sandralambeck Sandra Lambeck im November 2020

Instagram / sandralambeck Sandra Lambeck, Laiendarstellerin

Instagram / sandralambeck Sandra Lambeck, TV-Bekanntheit

