Trotz der anhaltenden Gesundheitskrise wurde auch in diesem Jahr wieder die beliebte 1Live Krone verliehen! Über eine der begehrten Trophäen konnten sich unter anderem Kontra K (33), Felix Jaehn (26), Fynn Kliemann (32), Provinz und Lea (28) freuen. Um das Event auf die Beine zu stellen, mussten allerdings einige Hürden überwunden werden – so konnte in diesem Jahr beispielsweise kein Publikum im Studio anwesend sein. Mit Bausa, Robin Schulz (33) und Zoe Wees fanden allerdings Live-Auftritte statt, die ins Netz und ins Radio übertragen wurden. "Ich will unbedingt wieder Konzerte spielen, ich will, dass Menschen wieder jubeln, dafür macht man das, dafür mach auch ich das. Scheiß auf die Knete, ich will Fans sehen", hoffte der Preisträger in der Kategorie bester Hip-Hop-Act, Kontra K, schließlich aber dennoch fürs kommende Jahr im Promiflash-Interview.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de