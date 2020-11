Na, welcher Fan hätte diese junge Dame noch erkannt? Vor rund zehn Jahren war die kleine Alana Thompson – besser bekannt als Honey Boo Boo (15) – aufgrund ihrer zahlreichen Teilnahmen an Schönheitswettbewerben einem großen Publikum bekannt geworden: Nachdem die damals Sechsjährige Teil der US-Show "Toddlers & Tiaras" war, bekam sie sogar ihr eigenes TV-Format namens "Here Comes Honey Boo Boo". Inzwischen sind einige Jahre vergangen: Die kleine Beauty-Expertin von früher ist heute ein 15-jähriger Teenager – und zudem kaum wiederzuerkennen...

