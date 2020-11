Bei Bäuerin Denise und ihrem Sascha geht es heiß her! Erst in der vergangenen Woche entschied sich die smarte Bauer sucht Frau-Farmerin, dass sie den Zeitsoldaten weiter kennenlernen möchte und schickte seinen Konkurrenten Till Adam nach Hause. Kaum können Denise und Sascha etwas mehr Zweisamkeit genießen, kommen sie sich auch auf der körperlichen Ebene deutlich näher: Bei einem Date im Pool denkt Denise offenbar sogar schon an Sex!

Sowohl Denise als auch Sascha scheinen kaum die Augen voneinander lassen zu können, als sie sich das erste Mal in Badebekleidung sehen. "Er ist muskulös, seine ganzen Tätowierungen... also von Kopf bis Fuß alles super", schwärmt die 31-Jährige. Im Pool kommen sich die beiden dann immer näher. "Du willst doch, dass ich auf deinem Schoß sitze", konfrontiert Denise ihren Hofburschen, der dies natürlich nicht abstreitet. Mehr als Kuscheln geht bei den beiden aber nicht – auch wenn sich Denise das in diesem Moment scheinbar gewünscht hätte. "Ich wollte auch mal auf Tuchfühlung gehen. Ich habe den Körper gesehen und gedacht, den könnte ich hier direkt mal vernaschen", erklärt sie kurze Zeit später im Einzelinterview. Sie habe sich dann allerdings doch noch zügeln können.

Auch bei Sascha hat die körperliche Nähe zu der Pferdewirtin offenbar etwas ausgelöst. "Ich bin sehr happy. Die Annäherung an Denise war da und das war wie ein Vulkan von Schmetterlingen, der dann geplatzt ist", freut sich der Hobbylandwirt.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise und Sascha, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2020

Anzeige

TVNOW Sascha und Denise bei "Bauer sucht Frau" 2020

Anzeige

TVNOW Denise und Sascha bei "Bauer sucht Frau" 2020

Anzeige

Glaubt ihr, dass bei den beiden ohne Kameras mehr gelaufen wäre? Ja, definitiv! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de