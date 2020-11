Am Dienstagabend war es endlich so weit: Das große Finale von The Masked Singer stand auf dem Plan! Neben etlichen Demaskierungen wurde auch der Sieger der beliebten Gesangsrateshow gekürt. Und gewonnen hat das Skelett alias Sarah Lombardi (28)! Über ihren Sieg ist die Mutter des kleinen Alessio (5) total happy. "Mir fehlen einfach die Worte, ich bin so dankbar, dass ich auf dieser Bühne stehen durfte, dass ich zeigen konnte, was in mir steckt", meldete sie sich nach der Show bei ihrer Community auf Instagram.

