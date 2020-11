An diesen Moment erinnert sich Daniela Katzenberger (34) garantiert nicht gerne zurück! Die Kultblondine und ihr Mann Lucas Cordalis (53) nahmen in den vergangenen Wochen heimlich an der beliebten Rateshow The Masked Singer teil – und dort galten aufgrund der aktuellen Gesundheitslage besondere Regelungen: Dani musste sich also regelmäßigen Corona-Tests unterziehen, die die 34-Jährige als äußerst unangenehm empfand. "Ich werde mich wohl nie an diese Tests gewöhnen", schrieb Daniela auf Instagram und teilte kurzerhand einen Clip vom Ablauf ihres Nasen-Rachen-Abstrichs...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de