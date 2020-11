Hinter Herzogin Meghan (39) liegt ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Denn seit dem 1. April sind die US-Amerikanerin und ihr Mann Prinz Harry (36) offiziell keine Repräsentanten des Königshauses mehr. Aber was ist in den vergangenen sieben Monaten im Leben des Ex-Suits-Stars alles passiert? Promiflash serviert euch jetzt einen Überblick! Unter anderem begann der Prozess der Schauspielerin gegen das Magazin Mail Online, zudem kamen Schwangerschaftsgerüchte auf, außerdem es gab einen Shitstorm wegen der Remembrance-Day-Fotos – und dann wäre da noch die große Frage: Wo feiern die Brünette und ihre Familie denn dieses Jahr Weihnachten?

