Wie steht es eigentlich um die Beziehung des Love Island-Siegerpärchens Melina Hoch und Tim Kühnel? Zwei Monate ist das Finale der Kuppelshow inzwischen her, und das Male-Model und die Studentin scheinen immer noch superverliebt zu sein. In einem YouTube-Video geben die Turteltauben nun ein Beziehungs-Update. Die Cheerleaderin verrät: "Das Geheimnis ist gelüftet: Wir sind ein Paar. Wir sind in einer Beziehung. Jetzt hat er mich an der Backe.” Das untermalen die zwei sogar noch mit einem innigen Kuss.

