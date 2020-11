Hinter Maren (28) und Tobias Wolf liegen ziemlich turbulente Tage. Am Wochenende kämpfte die YouTuberin mit starken Schmerzen in der Bauchgegend. Die Beschwerden waren so schlimm, dass sie sich schließlich in einer Klinik durchchecken lassen musste. Maren nahm an, dass sie womöglich eine verschleppte Blasenentzündung hat. Doch die Ärzte gingen direkt von Schlimmeren aus, wie die 28-Jährige direkt nach ihrem ersten Klinikaufenthalt ihrer Instagram-Community berichtete: "Kurzfassung ist, mir wurde eben große Angst gemacht. Sachen sind gefallen wie 'lebensbedrohlich', 'Tumor' und 'sofortige OP'. Das war so das, womit ich dann erst mal leben musste." Schlussendlich handelte es sich um Nierensteine, die am Montag doch noch zu einer Notoperation führten.

